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Çavuşoğlu, Girne Bölgesi Okullarını Ziyaret Etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çatalköy İlkokulu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu ve Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Girne Bölgesi Okullarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çatalköy İlkokulu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu ve Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır okul ziyareti gerçekleştiremediğini belirten Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından okullarda oluşan hasarları tespit etmek adına bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini de ileten Çavuşoğlu, okullarda oluşan sıkıntıların giderilmesi adına harekete geçtiklerini belirterek, oluşan hasarın en kısa sürede giderileceğine vurgu yaptı.

Bu doğrultuda, Ozanköy Osman Türkay Anaokulunda yürütülen çalışmalar nedeniyle, burada eğitim gören öğrencilerin Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’na aktarıldığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrencilerin okullarına geri döneceğini ifade etti.

            Pandemi döneminde okullarda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Çavuşoğlu, bu dönemin, öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunun topluma gösterilmesi açısından bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekerek, “Ortaya koyduğunuz özveriyle topluma umut olma noktasında büyük bir iş başardınız. Hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

            Çavuşoğlu, yaşanan olumsuz sürecin bir takım kazanımların edinilmesi açısından bir fırsat yarattığına da işaret ederek, bu dönem içerisinde hayata geçirdikleri projelerin geliştirilerek daha iyi noktaya gelebileceklerine işaret etti.

Çavuşoğlu değerlendirmelerinin ardından beraberindeki heyet ile okullarda incelemelerde bulundu.

          

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