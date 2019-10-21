Çavuşoğlu: Grevle yaratılan ders kayıpları nasıl giderilecek?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın öğretmen eksikliği gerekçesi bugün gerçekleştirdiği greve değinerek, grevle yaratılan ders kayıplarının nasıl giderileceğini sordu.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugün ders kayıpları için grev yaptığını söylüyorsa, grevle yaratılan ders kayıplarını nasıl izah edecekler.Bu kayıplar, kısmi olarak yasaya rağmen muavin arkadaşların girmedikleri derslerden oluşuyorsa bunun sebebini de açıklayabilecekler mi? ifadelerini kullandı.