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Çavuşoğlu GTMK'daydı: “Bugün, ders zilinin çaldığı, en zor günlerden biri”

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde açıklamalarda bulundu, "Bugün, ders zilinin çaldığı, okulun açıldığı en zor günlerden biri” dedi.
Çavuşoğlu GTMK'daydı: “Bugün, ders zilinin çaldığı, en zor günlerden biri”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem bugün başladı. Yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenci ve öğretmenlere seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün, ders zilinin çaldığı, okulun açıldığı en zor günlerden biri” ifadelerine yer vererek, mesleki ve siyasi hayatında birçok zor an yaşadığını ancak hiçbirinin bu kadar zor olamadığını söyledi.

Yaşanılan deprem felaketinde yaşadıkları kayıplardan dolayı bütün adanın yasa boğulduğunu ve etkilendiğini de belirten Çavuşoğlu, “Sizler, bu okula uzun bir mücadeleden geçerek geldiniz. Bu mücadeledir ki hem akademik başarıda, hem sportif ve kültürel başarıda sizi öne çıkarmaktadır. Sizler bu mücadeleye devam edeceksiniz ve arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götüreceksiniz.” dedi.

Konuşmasının sonunda, “Şampiyon Meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, hayatlarını kaybeden öğrencilerin ve öğretmenlerin isimlerinin ve başarılarının yaşatılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından Şampiyon Melekler’in anısına İranlı sanatçı Alireza Pakdel tarafından tasarlanan eserin bulunduğu çerçeveyi okula teslim etti.

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