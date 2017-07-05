 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 101.065
  • Altın 140,892
  • Dolar 3,5840
  • Euro 4,0620
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Çavuşoğlu: “Guterres perşembe günü geliyor”

» »
Çavuşoğlu: “Guterres perşembe günü geliyor”
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sürecin yavaş yavaş ilerlediğini belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü Crans-Montana’ya geleceğini söyledi.

Kıbrıs Konferansı’nda yedinci gün toplantıları saat 21.30’da sona erdi. Garantörlerin de katıldığı beşli formatta 19.30 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Çavuşoğlu, konferans merkezinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’in perşembe günü Crans-Montana’ya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ciddi bir iş yapıyoruz. (Guterres’in) Önemli bir rolü var. Görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece olumlu bir enerji getirmişti. Varlığı önemlidir çünkü bu görümeler çok önemlidir” dedi.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilerin “İlerleme var mı?” sorusuna, “Yavaş yavaş ilerliyoruz” yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaptan: “Hükümet panik içinde vatandaşlık dağıtıyor”05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:18
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13
  • Tarım Bakanı Çavuşoğlu, GTF heyetini kabul etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:09
  • TDP-ÇK: "Denizdeki canlı türleri hızla azalıyor"05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:23
  • Ataoğlu, Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi’ni kabul etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • Kıbrıs Konferansı: Sabah toplantıları iptal edildi05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • Kutlu Adalı cinayeti 21 yıldır halen faili meçhul!05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
  • Arda Erkan anılıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:57
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:46
  • Çavuşoğlu: “Guterres perşembe günü geliyor”05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti