Çavuşoğlu: Hademelerin çalışma düzeni konusunda taşeron şirketle iletişim halindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hademelerin çalışma düzeni konusunda taşeron şirketle iletişim halinde olduklarını ifade ederek, “Hademelere, sendikalı olmaları durumunda işten çıkartma tehdidinde bulunduğumuz iddiaları doğru değil” dedi.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda çalışan hademelerin, sendikalı olmaları durumunda ‘işten çıkartılmakla’ tehdit edildiklerini söylemişti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu.

“TAŞERON ŞİRKETLE BÜTÜN DETAYLARI KONUŞUP DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ”

Hademelerin işleme düzeni ve çalışma koşulları konusunda hademelerin bağlı olduğu taşeron şirketle iletişim halinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Taşeron şirketle bütün detayları konuşup değerlendirme yapıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, hademelere sendikalı olmaları durumunda işten çıkartma tehdidinde bulunulduğu iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

“SENDİKAYLA DEFALARCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sendikayla hademelerin işe alım koşulları ile ilgili defalarca görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bunu değiştiricek olan bakanlığımız değildir. Hizmet koşullarının ne olacağı ve nasıl belirleneceği devletin yönetim şekliyle ilgili bir konudur” diye konuştu.

Çavuşoğlu, öğrencilerin hala daha sınıflarda maske ile eğitim görmesiyle ilgili yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

“HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GELECEĞİDİR”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na okullardaki sağlık tedbirleri konusunda özel bir görüşme talep ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın sağlığı ve geleceğidir” ifadelerini kullandı