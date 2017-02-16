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Çavuşoğlu, hayvan yetiştiricilerine ek destek kararı alındığını açıkladı

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Çavuşoğlu, hayvan yetiştiricilerine ek destek kararı alındığını açıkladı
2016 yılında yaşanan kuraklığı ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkate alan hükümetin, hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları paylaşmak adına irade ortaya koyarak üreticilere ek bir destek verilmesi kararı aldığını açıkladı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE 7 MİLYON TL EK DESTEK VERİLİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2016 yılında yaşanan kuraklığı ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkate alan hükümetin, hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları paylaşmak adına irade ortaya koyarak üreticilere ek bir destek verilmesi kararı aldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiricileri açısından Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı her işletme için 70 sağmal ineğe kadar, sağmal inek başına 180 TL destek verilmesi kararı alındığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca küçükbaş (koyun, keçi) hayvan yetiştiricilerine, Aralık 2016 beyan tarihi itibarıyla Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve tanımlanmış on iki ayı geçmiş anaç küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 15 Kg yemlik arpa desteği verilmesi, bu desteğin işletme başına 7 bin 500 Kg olarak sınırlandırılması kararı da alındığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, hayvancılık sektörüne yönelik bu ek destek programının toplam 7 milyon TL’ye denk geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, gelinen aşamada hayvancıların çiğ süt fiyatlarına zam yapma taleplerinin dikkate alındığını, tüketicileri de düşünerek hayat pahalılığı yaratmamak adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sorumluluk üstlenerek hayvancılık sektörüne 7 milyon TL ek destek verilmesi kararı aldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, söz konusu kararla hem üreticinin süte zam ihtiyacının karşılandığını hem de halkın daha zamlı süt ve süt ürünleri tüketmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Bu uygulamayla üreticinin ve süt sanayinin önünün açık kalması hedeflenirken, tüketicilerin de hayvansal ürünlere daha uygun fiyatlarla erişimin sağlanmasının amaçlandığını dile getiren Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin önemli bir kısmının hayvancılık sektörüne gitmesine rağmen oluşturulan ek destekleme ile üretimin sürdürülebilirliğinin sağlandığını belirtti.

Çavuşoğlu, ilk günden beri samimiyetle ve kaynakların üzerinde bir özveri ile üreticinin yanında durulduğunu, bundan sonra da durulmaya devam edileceğini söyledi.

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