TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili twitter hesabında paylaşım yaptı.

Nazım Çavuşoğlu, paylaşımında "New York’taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız" dedi.