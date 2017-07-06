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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Çavuşoğlu: “Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı”

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Çavuşoğlu: “Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı”
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferasında şu ana kadar "çok" bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek, "Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." dedi.

Çavuşoğlu, konferansın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde akşam geç saatlerde sona eren toplantının ardından Türk ve Rum gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konferansın 8. gününde bir çok görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yarın Genel Sekreter (BM) geliyor. Maalesef şu ana kadar çok bir ilerleme olmadı. Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." diye konuştu.

Konferans başlangıcından bu yana açılımlar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın konferansa katılmasıyla konferansın "resminin" biraz daha netleşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Çok da zaman kaybetmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

"CİDDİ BİR ÖNERİ OLSAYDI ÖNCE MASADA PAYLAŞILIRDI"

Çavuşoğlu, Rum kesiminin konferansa yeni bir öneri sunduğunu ve bu öneriyi nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha bu öneriyi görmedik. Bizden önce basın görmüş maşallah. Daha bizimle paylaşılmadan basınla paylaşılması dürüst bir davranış değil. Yani biraz trübüne oynama var. Ciddi bir öneri olsaydı önce gelir masada taraflarla paylaşılırdı. Önce basına sızdırıp sonra 'öneri' getirdik demek trübüne oynamak demektir."

Bakan Çavuşoğlu, Rum gazetecinin bir sorusu üzerine, Rum kesiminin önerisinde yeni bir şey olmadığının altını çizdi.

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