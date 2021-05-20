  • BIST 1.451
  • Altın 505,053
  • Dolar 8,3665
  • Euro 10,2167
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacak

» »
İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.
Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Patatesini satamayan tüm üreticilere sözleşmesi olsun olmasın TÜK’ün garanti verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu durumun TÜK’ün yaşaması ve güçlü olmasının önemini gösterdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, arpa buğday fiyatları konusundaki tartışmaya da işaret ederek, fiyatlar belirlenirken Çiftçiler Birliyle görüşüldüğünü anlattı. Çiftçiler Birliğine taban fiyatı açıklama, ardından Türkiye’de fiyatlar belirlendikten sonra fiyat belirleme önerisi sunduklarını ancak birliğin buna yaklaşmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu önerinin Çiftçiler Birliği tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rum tarafındaki fiyatları da takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, kaçakçılık konusunu da takip ettiklerini anlattı.

 

“HİÇBİR TÜCCAR PATATES ALMASA BİLE TÜM PATATES ÜRETİCİDEN SATIN ALINACAK”

İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.

Tarım arazilerinin korunması konusundaki görüşlere katıldığını anlatan Çavuşoğlu, Tarım Master Planının öneminin de pandemiyle birlikte gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Süt fiyatlarında hayvancıların fikrinin alınmadığı eleştirinin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sütü pazarlamak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı, süt fazlasını satmakta sıkıntı yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, satılmayı bekleyen ürünün nasıl korunacağı konusundaki bir soruya cevaben, gerekli soğuk hava depolarının hizmette olduğunu anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay, KKTC'ye geliyor20 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
  • Akansoy: Kutlu Adalı Cinayeti yeniden soruşturulmalı20 Mayıs 2021 Perşembe 17:17
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu “Magyar Nemzet” Gazetesine Mülakat Verdi; “Daha Fazla Zaman Kaybetmek İstemiyoruz”20 Mayıs 2021 Perşembe 16:20
  • Tatar, Beşiktaş Taraftarları Derneği heyetiyle görüştü,Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştirdi20 Mayıs 2021 Perşembe 16:18
  • Haspolat’ta yangın20 Mayıs 2021 Perşembe 15:49
  • Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı20 Mayıs 2021 Perşembe 15:48
  • Rogers'ten aşı tepkisi20 Mayıs 2021 Perşembe 15:48
  • Kızılyürek:Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türk Demokratlarla Yakın Temas İstedi20 Mayıs 2021 Perşembe 15:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi SARS-Cov-2 Genom Projesi Sonuçlarını Açıkladı: İngiltere Varyantı Yerel Bulaşa Hakim!20 Mayıs 2021 Perşembe 15:17
  • Sürat tespiti yapan mobil polis aracı yollarda!20 Mayıs 2021 Perşembe 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti