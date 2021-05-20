Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacak

İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Patatesini satamayan tüm üreticilere sözleşmesi olsun olmasın TÜK’ün garanti verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu durumun TÜK’ün yaşaması ve güçlü olmasının önemini gösterdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, arpa buğday fiyatları konusundaki tartışmaya da işaret ederek, fiyatlar belirlenirken Çiftçiler Birliyle görüşüldüğünü anlattı. Çiftçiler Birliğine taban fiyatı açıklama, ardından Türkiye’de fiyatlar belirlendikten sonra fiyat belirleme önerisi sunduklarını ancak birliğin buna yaklaşmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu önerinin Çiftçiler Birliği tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rum tarafındaki fiyatları da takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, kaçakçılık konusunu da takip ettiklerini anlattı.

“HİÇBİR TÜCCAR PATATES ALMASA BİLE TÜM PATATES ÜRETİCİDEN SATIN ALINACAK”

İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.

Tarım arazilerinin korunması konusundaki görüşlere katıldığını anlatan Çavuşoğlu, Tarım Master Planının öneminin de pandemiyle birlikte gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Süt fiyatlarında hayvancıların fikrinin alınmadığı eleştirinin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sütü pazarlamak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı, süt fazlasını satmakta sıkıntı yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, satılmayı bekleyen ürünün nasıl korunacağı konusundaki bir soruya cevaben, gerekli soğuk hava depolarının hizmette olduğunu anlattı.