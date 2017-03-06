Çavuşoğlu: Hollanda, ırkçı lider Wilders'in esiri olmuş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hollanda, ırkçı partinin lideri (Geert) Wilders'in esiri olmuş. Bugüne kadar bu siyasi partiyi büyüttünüz büyüttünüz şimdi korkunuzdan bizden de medet umuyorsunuz.

AK Parti Muratpaşa Teşkilatı'nın bir restoranda düzenlediği programda Muratpaşa ilçesindeki muhtarlar ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin bilgi verdi.Hollanda'nın referandum etkinliğine izin vermemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Hollanda ırkçı partinin lideri Geert Wilders'in esiri olmuş. Bugüne kadar bu siyasi partiyi büyüttünüz büyüttünüz şimdi korkunuzdan bizden de medet umuyorsunuz. 'Sayın Bakan gelirsen, Wilders'in oyu artar, ne olur seçimden sonra gel' demeye başladınız. Benim derdim mi bu? Sen bana adam gibi söylersen, ben sana bu konuda da yardımcı olurum da önce basına açıklayıp da 'Yok gelemez' deyip de ondan sonra söylersen, bu bize işlemez. Bize dürüst olacaksın. Geleceksin, söyleyeceksin 'benim böyle bir korkum var, bize yardımcı ol ne olur' diyeceksin ben yardımcı olurum. Ama 'bize yardımcı ol' durumuna niye düştün sen? Bugüne kadar ırkçı partilere göz yumdunuz, şimdi esiri oldunuz. Şimdi siz de onlar gibi davranmaya başladınız."

'NEREYE GİDECEK BU AVRUPA?'Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nereye gidecek bu Avrupa? Nereye gidecek Avrupa'nın değerleri? Hani demokrasi, insan hakları, özgürlükler? Hepsini çiğniyorsunuz. Hani Avrupa'nın ortak değerleri vardı. Avrupa bir felakete doğru gidiyor maalesef, bir uçuruma doğru gidiyor. Ama biz yaklaşık 10 senedir bu Avrupa'yı uyarıyoruz. 'Bakanız ırkçı partiler artıyor'. Ama siz de zayıf duruyorsunuz, siz o insani değerleri demokrasiyi güçlü savunamıyorsunuz. Siz de popülizme kapılmaya başladınız. Oysa bunu yapan orijinal ırkçı parti var. Siz her zamankinden daha fazla güçlü durasınız ki sizde zemin kayması olmasın, Avrupa ayakta durabilsin. Aksi takdirde 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'ya doğru gidiyoruz."

'KİMSEDEN KORKUMUZ YOK'

Çavuşoğlu, Avrupa'ya gidip vatandaşlarla buluşmasını kimsenin engelleyemeyeceğini vurgulayarak, "Gideceğiz vatandaşlarımızla buluşacağız. Öyle otellere baskı yap, yok salonlara baskı yap, salon sahiplerine polis gönder. Bu, sistematik bir baskıdır, sistematik bir engelleme çalışmasıdır ve derin devlet de devletin kurumları da bunun içindedir. Ama bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz de gerekli tedbirleri alırız, bizim hiç kimseden korkumuz yok" diye konuştu.