Çavuşoğlu: “Hükümet fikren bitti”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de sabah programına katılan ve soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ”hükümet ortaklarının bir birinden habersiz ilerlediğini” kaydederek, “4 başı ayrı giden bir hükümet var” ifadesini kullandı.

Gazete manşetlerinin yanı sıra Meclis gündemine de konu olan “arazi” meseleleri ile ilgili değerlendirme yapan Çavuşoğlu, mevcut iktidarın, hükümet olmadan önce arazi tahsislerine müsaade etmeyeceğini söylediklerini ancak hükümet olduktan sonra durumun değiştiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Başbakanın arazi ile ilgili “başımız tavanda çakılsa da hukuka aykırı iş yapmayacağız” dediğini, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay’ın etik bulmadığını, Cemal Özyiğit’in sessiz kaldığını ifade ederek, Serdar Denktaş’ın da “Başınız tavana vursa da ben bu işi yapacağım” dediğini söyledi.

“KURUCU CUMHURBAŞKANI İLE HALKIN ARASINA KİMSE GİRMEMELİ”

Rauf Denktaş Üniversitesinin Devlet üniversitesi olmasını istediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Kurucu Cumhurbaşkanı ile halkın arasına kimse girmemeli. İsmiyle herhangi bir ticari süreç yaşatılmamalı.” dedi.

Çavuşoğlu, üniversitenin ortağının da olduğuna dikkat çekerek, ortağının kim olduğunun bilinmediğini, bu tartışmaların ve ticaretin içinde Kurucu Cumhurbaşkanının isminin olmaması gerektiğini söyledi.

“İKİ ŞEKİLDE DE KİRLİLİK VAR”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanının görevden alınmak istenmesi ile ilgili tartışmalar konusunda ise Çavuşoğlu, Denktaş’ın MİK Başkanı ile ilgili kendisine ciddi iddiaların geldiğini savunduğunu ve ondan dolayı görevden alacağını söylediğini kaydederek, kendilerine gelen bilgilerin ise MİK Başkanının her dosyaya imza atmamasından dolayı görevden alınacağı yönünde olduğunu ifade etti.

“2 şekilde de kirlilik konuşuluyor” diyen Çavuşoğlu, Başbakanın belge beklediğini söyledi ve belge gelmezse ne olacak diye sordu.

“DENKTAŞ’IN MESAJI HÜKÜMETE”

Hükümet ile ilgili değerlendirme yapan Çavuşoğlu, daha önce bir çok hükümete şahitlik ettiğini ifade ederek, “ortaklar bir birini savunamıyorsa hükümet bitmiştir” dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bence bu hükümet fikren bitmiştir. Ortaklar arasında bir birinden gizli iş yapıyorlarsa, bir birlerini dikkate almamaktırlar. Serdar Denktaş başınız tavana da vursa ben bu araziyi alacağım derken mesajı hükümete veriyor, bize değil. Hükümet zihnen bitti.”

“PROTOKOLÜN İMZALANMAMA NEDENİNİ AÇIKLASINLAR”

Türkiye ile imzalanamayan Mali protokol ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu sözlerini şöyle noktaladı;

“Mali protokol iki devlet arasında ekonomik kalkınma için planlamadır. İki devlet imza koyar, bunların karşılığında da ödeme yapılır. Para verme aracı değildir sadece. Bazıları Türkiye’den icazet alma şekli olarak yorumlar. Bence KKTC’nin itibarını yükselten bir belgedir. Uzlaşmak zorundasınız. Nasıl AB ile proje yapacaksanız, doğru bulur onaylar, ödeme yapar. Mali protokol imzalanmazsa yatırımlar yapılamaz, yollar yapılamaz, teknoloji gelişemez. Alt yapı destekleri gelemiyor. Devletin maksadı maaş ödemek olamaz. Protokolün imzalanmamasının sebebini açıklasınlar.”