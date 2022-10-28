Çavuşoğlu: Hükümet karar üretirse yerine getiririm

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kamu-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sendika temsilcileri eylemde, okullarda, öğretmen eksikliği, istihdam, hijyen, sağlık, ders kayıpları ve çalışanlarla ilgili sorunlar bulunduğuna işaret ederek, Eğitim Bakanlığı’na yarına kadar süre tanıdı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da BRT’ye yaptığı açıklamada, okullarda temizlik hizmetlerinin taşeron firmadan alındığının altını çizerek, çalışanların toplu iş sözleşmesi taleplerinin farklı noktalara taşındığını kaydetti.

Çalışanların eylem haklarına saygı duyduklarını, gerek sendikanın gerekse ihaleyi alan firmanın ortaya koyduğu sebepler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, eylemin süresiz olmasının okullardaki temizlik hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu belirtti.

Taşeron firmanın temizlik hizmetlerini sürdürebilmek adına iş başı yapmayan personel yerine yeni kişilerle hizmet vermeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, toplu iş sözleşmesinin sendika ile taşeron firma arasında yapılabileceğini, hükümet tarafından bir müdahalenin olmadığını dile getidi.

Taşeron firma ile işbirliği içinde olduğu yönünde kendisine iftiralar atıldığını bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, çalışanlara işlerinin başına dönmeleri işlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Sendikanın yarına kadar süre tanımasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Yarın kadar süre verilmesi söyleyene aittir. Bakanlar Kurulu yarına kadar yeni bir karar üretirse ben de kararı uygularım” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, “Hükümet bir karar üretirse yerine getiririm. Bu karar MEB’in kararı değildir. Varolan karar taşeron hizmetlerin devamı yönündedir”