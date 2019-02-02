Çavuşoğlu ile Hristodulidis Bükreş’te Kıbrıs’ı görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün, gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Bükreş’te, ayaküstü görüştükleri bildirildi.
Alithia gazetesi, Hristodulidis ile Çavuşoğlu’nun, 15 dakika süren görüşmede Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve BM Genel Sekreteri’nin atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un adaya ziyarete özel önem atfettiklerini yazdı.
Gazete, görüşmenin detaylarının, Hristodulidis’in önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmek istemesi nedeniyle açıklanmadığını kaydetti.
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