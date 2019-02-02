  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Çavuşoğlu ile Hristodulidis Bükreş’te Kıbrıs’ı görüştü

»
Çavuşoğlu ile Hristodulidis Bükreş’te Kıbrıs’ı görüştü
Çavuşoğlu ile Hristodulidis Bükreş’te Kıbrıs’ı görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün, gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Bükreş’te, ayaküstü görüştükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis ile Çavuşoğlu’nun, 15 dakika süren görüşmede Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve BM Genel Sekreteri’nin atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un adaya ziyarete özel önem atfettiklerini yazdı.

Gazete, görüşmenin detaylarının, Hristodulidis’in önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmek istemesi nedeniyle açıklanmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat yönetmeliği01 Şubat 2019 Cuma 12:00
  • Güney Kıbrıs’ta a gribinden dolayı tehlike sinyali01 Şubat 2019 Cuma 11:55
  • Paşaköy’deki kilisenin konzervasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak01 Şubat 2019 Cuma 11:50
  • Rum tarafı UNFICYP raporundan memnun01 Şubat 2019 Cuma 11:45
  • Rum Savunma Bakanı Bükreş’te01 Şubat 2019 Cuma 11:40
  • AKEL’den Fransa ile askeri işbirliğine tepki01 Şubat 2019 Cuma 11:35
  • Kiprianu: "Çavuşoğlu'nun söylemleri Anastasiadis'in işini kolaylaştırıyor"31 Ocak 2019 Perşembe 18:18
  • Anastasiadis Çipras’la görüştü31 Ocak 2019 Perşembe 14:55
  • Türkiye’nin Navtex’leri31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
  • UNFICYP raporu onaylandı31 Ocak 2019 Perşembe 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti