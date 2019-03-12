  • BIST 100.850
  • Altın 226,704
  • Dolar 5,4352
  • Euro 6,1178
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çavuşoğlu ile Lute, Kıbrıs’ı görüştü

» »
Çavuşoğlu ile Lute, Kıbrıs’ı görüştü
Çavuşoğlu ile Lute, Kıbrıs’ı görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıs sorunu hakkında görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu; ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık” paylaşımı yaptı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kaza! Araç dereye yuvarlandı 1 kişi yaralı11 Mart 2019 Pazartesi 20:41
  • Türkiye'de ne varsa burda da olacak dediler, Lefkoşa'da 'yasaklı yayın' baskını !11 Mart 2019 Pazartesi 20:28
  • TKP-Yeni Güçler iş kazaları hakkında yazılı açıklama yaptı.11 Mart 2019 Pazartesi 19:56
  • ''Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük'' resim yarışmasının sonuçları açıklandı.11 Mart 2019 Pazartesi 19:54
  • YARDER ve MİSP İrsen Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı11 Mart 2019 Pazartesi 19:51
  • Tatar: “Kızılyürek, AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na seçilmiş olsa ne olacak?"11 Mart 2019 Pazartesi 19:50
  • Dikkat! Birçok bölgede Elektrik kesintisi !11 Mart 2019 Pazartesi 19:43
  • “Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağız”11 Mart 2019 Pazartesi 18:35
  • Özersay, Antalya’da Türkiye Dışişleri Çavuşoğlu ile görüştü11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  • İzinsiz kazıya suçüstü!11 Mart 2019 Pazartesi 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti