Çavuşoğlu ile Lute, Kıbrıs’ı görüştü

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıs sorunu hakkında görüştü.

Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu; ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık” paylaşımı yaptı.