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Çavuşoğlu ile Mevkidaşı Lavrov Yarın Antalya'da Görüşecek

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'da yarın görüşeceği bildirildi.
Çavuşoğlu ile Mevkidaşı Lavrov Yarın Antalya'da Görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'da yarın görüşeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika'nın yanı sıra Afganistan, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki durum ile Suriye ve Libya meselelerini ele alacakları kaydedildi.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile ilgili konuların da görüşüleceği belirtilen açıklamada, "Bu yılın ocak-nisan döneminde karşılıklı ticaret hacmi, 2020 yılının aynı dönemiyle kıyasla yüzde 22,5 artarak 9 milyar 100 bin dolara ulaştı" bilgisi verildi.

Askeri-teknik ve yüksek teknoloji alanında iki ülke arasında iş birliğinin de ele alınacağı aktarılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Kovid-19'a karşı Sputnik V aşısının Türkiye'de kullanımı ve üretimi ile ilgili konuların da görüşüleceği bildirildi.

Türkiye ve Rusya arasında siyasi diyaloğun yoğun olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl altı kez telefonda görüştüğü anımsatıldı.

 

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