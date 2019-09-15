Çavuşoğlu ilk önce adını hatırlayamadı, sonra Güney Kıbrıslı mevkidaşına ismiyle seslendi: Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulidis'e hitaben, "Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın" dedi. Çavuşoğlu, "Hükümetin Kıbrıs sorununun ana konularında Mustafa Akıncı ile anlaşmadığına dair bilgiler olduğu” iddiasını dile getiren Hristodulidis'in gündeme getirdiği konuya cevap verirken bakanın adını ilk önce hatırlayamadı, sonra ise mevkidaşına ismiyle seslendi.

Hristodulidis, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan görüşmelerde fikir ayrılığı yaşandığını iddia etmişti.

İki devletli çözüm mü, desantralize federasyon mu? | "Anastasiadis'in gerçekte ne ifade etmek istediğini anlamadık"

KKTC'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rum medyasına açıklamalarda bulundu. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs'ta varılacak bir çözüm için 'iki devletli çözümden' de bahsettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıbrıslı Rum lider kimi zaman iki devletli çözüm dedi, kimi zaman desantralize federasyon. Bu noktada, gerçekte ne ifade etmek istediğini anlamadık. Kısa süre önce Dışişleri Bakanı’nın eşliğinde New York’ta, konfederasyondan söz etti. Anladığımız kadarıyla o toplantıya iyi bir ön hazırlık yaparak katıldı. Daha sonra, gevşek federasyona atıf yaptı. Herhalükarda çeşitli öneriler perde önüne geldi. Bu görüşmenin başında; evet, farklı seçenekler görüşülmeli. Ancak bu farklı önerilerden birini dayatmamız söz konusu değil. Aynı zamanda seçeneklerden hiçbirini de reddetmiyoruz dedik" diye konuştu. Bir gazeteciden gelen "İki devletli çözüm olup olmayacağı" sorusu üzeri de Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Taraflar hazır ise, evet bu olabilir. Biz hiçbir modeli dışlamıyoruz. Öteki tarafa dayatmak için de bu modellerden birini seçmeyeceğiz. Üstelik bu doğru da olmaz. Peşinen iki devlet veya konfederasyon fikrinin dayatılmasına katılmadığımız gibi federasyon dayatmasını doğru bulmuyoruz. Bu modellerden birinin daha gerçekçi veya uygulanabilir olduğu iddia edilebilir. Ancak şöyle tamamlamak istiyorum; Bu sefer prosedür sonuç odaklı olmalıdır ve referans şartları belgesinin olması için net olmalıdır. Müphem noktalar içermemelidir."

Dışişleri Bakanı'nın adını hatırlayamadı

Çavuşoğlu, başka bir gazetecinin de Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis'in sözlerine atıf yaparak "Kıbrıs sorununun ana konularında Mustafa Akıncı ile anlaşmadığınıza dair bilgiler var” demesi üzerine, “Ne tür bilgiler bunlar” diye sordu ve şöyle devam etti:

"Biz Akıncı, KKTC hükümeti ve bütün siyasi partilerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Doğal olarak bazı meselelerde yaklaşımlarımız farklı olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Ada’ya geliyor ve Akıncı’yla, bütün siyasi partilerin başkanlarıyla hep birlikte masaya oturuyor, gelişmeleri görüşüyoruz. Bazen da onlar bizi ziyaret ediyor. Her halükarda görüşüyor ve ortak bir yol haritasına varıyoruz. Bizim anlaşmazlıklarımız asla Kıbrıs Rum tarafındakiler gibi kesin değil. Bizim tarafta uyum ve işbirliği var. Yine, kamuoyunun uyguladığı baskı açısından da KKTC hükümeti ile Türk hükümeti, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’daki hükümete göre daha rahattır. Herhalükarda Kıbrıs Rum tarafı bizi eleştirmeden önce kendisinin ve çözüme karşı olumsuz tavır güden siyasi partilerinin verdiği görüntüye baksın. Öte yandan Sayın Akıncı’nın işini kolaylaştırmak veya engellemek meselesi söz konusu değildir. Biz Türkiye olarak garantör gücüz ve Kıbrıs Türk halkının taleplerini dikkate alırız. Partilerin veya bazı kişilerin görüşü değil Türk tarafının ortak paydası önemlidir. Keza Cenevre’de, Crans Montana’da KKTC ile herkesin gıpta ettiği bir işbirliğimiz oldu. Bunu herkes saptadı. Bu işbirliği devam edecek. Türk tarafı hep bir yol haritasındaki farklı yaklaşımlara koordine oldu. Bu çabanın olumlu sonucunu Cenevre ve Crans Montana’da, müzakere sürecinde aldık. Bu nedenle Dışişleri Bakanı, adı neydi? .. Nikos sınırı aşmasın."