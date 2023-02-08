  • BIST 4.186,01
  • Altın 1141.192
  • Dolar 18.8327
  • Euro 20.2615
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Çavuşoğlu: İlk uçakla geldim, son uçakla döneceğim

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bölgede kalabalık araç filosu bulunduğunu ve enkaz kazma çalışmalarına da ülkeden birçok ekibin katıldığını söyledi.
Çavuşoğlu: İlk uçakla geldim, son uçakla döneceğim

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ve bugün enkaz altındaki öğrencilere ulaşacaklarını ümit ettiklerini söyledi. 

TAK muhabirinin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da KKTC’den kafilenin de olduğu İSİAS otel enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına öğrencilerin aileleri ile birlikte devam edildiğini kaydetti.  Bölgede elektrik, su gibi temel ihtiyaçların hiçbirinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Burada elektrik, su, lavabo gibi temel ihtiyaçları giderecek hiçbir şey yoktur. Bu ihtiyaçlarımız Kıbrıs’tan sağlanıyor.” dedi.  Çavuşoğlu, dün gece bir kişinin canlı olarak çıkarılmasının kendilerine umut olduğunu ve bugün de bu duygular çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.  Çavuşoğlu, bölgede kalabalık araç filosu bulunduğunu ve enkaz kazma çalışmalarına da ülkeden birçok ekibin katıldığını söyledi.  Ülkeye ne zaman döneceğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “ilk uçakla geldim son uçakla döneceğim.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’dan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki07 Şubat 2023 Salı 20:50
  • Gazeteci: Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı07 Şubat 2023 Salı 20:39
  • Gazimağusa’dan İskenderun Limanı’na gidecek olan gemide iş makineleri için yer ayarlandı07 Şubat 2023 Salı 20:24
  • AP Milletvekilleri Kızılyürek ve Georgiu’dan açıklama07 Şubat 2023 Salı 19:55
  • Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı07 Şubat 2023 Salı 19:25
  • Demirel: ''İsias Hotel’in enkazından ses geldi, ekipler iki noktadan içeriye girmeye çalışıyor… Burası un ufak…''07 Şubat 2023 Salı 19:01
  • 13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi Adıyaman’a ulaştı07 Şubat 2023 Salı 18:58
  • İş insanı Cem Dana: Enkaz altından sesler duyuyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor07 Şubat 2023 Salı 18:56
  • Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı07 Şubat 2023 Salı 17:10
  • Feyzioğlu, enkaz başından az da olsa umut veren bir ihtimal bilgisi geldiğini de belirtti07 Şubat 2023 Salı 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti