  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

» »
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ve İsrail'in iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik politikalarını eleştirdi.
Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, "İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz ve İran'ın bu şekilde köşeye sıkıştırılmasının bölge için de çok riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ulus Devlet Yasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. Bu tür girişimlerin, diyalog ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail, yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha fazla çaba göstereceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır’daki tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi: Ulaştırma bakanı istifa etti27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
  • İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası kabul edilmedi26 Şubat 2019 Salı 20:31
  • Cihatçı Jack: Annemi özledim23 Şubat 2019 Cumartesi 13:23
  • 'İsrailli ilaç şirketleri, Filistinli tutsakları kobay gibi kullanıyor'22 Şubat 2019 Cuma 14:00
  • Sondakika: Suriye'de patlama: 20 ölü21 Şubat 2019 Perşembe 18:40
  • Öncesinde yıkmışlardı: Herkes Suriye’nin yeniden inşasından pay almak istiyor21 Şubat 2019 Perşembe 11:18
  • Mısır'da başsavcıya düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları iddia edilen 9 genç idam edildi21 Şubat 2019 Perşembe 09:43
  • ABD: Şimdilik Suriye'den çekilme takvimimiz yok20 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  • IŞİD'in elinde 200 aile mahsur19 Şubat 2019 Salı 18:15
  • Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! ABD Suriye'de yeni bir devlet kuracak19 Şubat 2019 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti