Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, "İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz ve İran'ın bu şekilde köşeye sıkıştırılmasının bölge için de çok riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ulus Devlet Yasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. Bu tür girişimlerin, diyalog ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail, yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha fazla çaba göstereceğiz."