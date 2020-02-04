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Çavuşoğlu: “İşsizlik varken 50 bin yabancı iş gücü bir terslik olduğunu gösterir”

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkede işsizlik olmasına rağmen 50 bin yabancı işçinin bulunmasının ‘ters’ bir durum olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: “İşsizlik varken 50 bin yabancı iş gücü bir terslik olduğunu gösterir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada meslek edindirme noktasında bakanlık olarak belirli bir vizyonları olduğunu kaydederek bugün ülkede işsizler varken 50 bin kişi yabancı iş gücü varsa ortada bir terslik olduğunu anlattı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin istatistiklerinin yol gösterici olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç olan bölümlere bakıldığında aslında ne yapılması gerektiğinin ortada olduğunu söyledi.

“HER GELEN EN İYİSİNİ BEN BİLİRİM POLİTİKASIYLA HAREKET ETTİĞİ İÇİN BU NOKTAYA GELİNDİ”

Öte yandan her gelen bakanın ve her gelen partinin “en iyisini ben bilirim” politikasıyla hareket etmesiyle durumun bu noktaya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, ortak bir anlayışla hareket etmek gerektiğini, bir vizyon belirleyip buna göre hareket etmek gerektiğini kaydetti, bu kapsamda düzenledikleri Vizyon 2030 Eğitim Çalıştayı’na işaret etti.

“Bir toplumun ihtiyaç duyduğu tüm meslek dallarını o ülkenin vatandaşlarının yapabilmesi gerekir” diyen Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de bazı meslek dallarının hızla terkedildiğini, bu yerlere başka ülkelerden insanlar getirildiğini, bunun da işsizlikle sonuçlandığını anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın eğitim alanındaki dönüşümünü yakalamak gerektiğini dile getirerek, bunun elbirliğiyle başarılabileceğini söyledi.

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