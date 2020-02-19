Çavuşoğlu, İstanbul’a gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, V.EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak ve konuşma yapmak üzere bugün İstanbul’a gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirveye katılacak olan Bakan Çavuşoğlu’na Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler eşlik edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.