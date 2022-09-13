Çavuşoğlu: Kademeli Olarak Tam Gün Eğitime Geçeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ilk ders zili çaldı, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu’na İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlere seslenerek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Uzun yaz tatilinin ardından öğrenci ve öğretmenlerin okullarına kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, yeni döneme başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılını, yeni hizmete giren Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de açtıklarını belirten Çavuşoğlu, genç ve dinamik eğitim kadrosuyla yeni döneme başladıklarını söyledi.

İskele’de bulunan her iki okulda da çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğünü ve bunun bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Umut ederim ki bu buluşmahepiniz için çok faydalı bir ortam yaratacaktır” dedi.

“Bakanlık olarak bu büyük sorumluluğun farkındayız. Yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ancak ülkemize gelen gelen çocukların buraları sevmesi, buralarda yaşayan insanlarla kucaklaşması bizim için çok önemli.” diye konuşan Çavuşoğlu, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve onlara daha iyi bir eğitim verilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Tam gün eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, tam gün eğitime geçilmesi noktasında kararlı olduklarını ve bu doğrultuda adımlar atılacağınısöyledi.Çavuşoğlu, gelecek yıl haftada en az iki gün ile tam gün eğitimi uygulamaya başlayacaklarını ve yapılacak olan kademeli geçişle, üç yıllık süre içerisinde eğitimde tam gün uygulamasına geçeceklerine dikkat çekerek, “Okullar, öğretmenler, aileler ve öğrenciler kendilerini tam gün eğitime göre hazırlamaya başlasın” ifadelerini kullandı.

Bütün enerjilerini ve vakitlerini, ülkenin geleceği olan öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için ayırdıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, öğretmenlere de seslenerek, “Öğretmenler, gelecek nesilleri şekillendirecek olan insanlardır. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler ile ülkemiz kalkınacaktır. Bu anlamda işimiz çok ancak çok çalışmak için buralardayız ve bu çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız.” dedi, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Çavuşoğlu daha sonra Şehit İlker Karter İlkokulu’nu da ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.