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Çavuşoğlu: “Kadınlar Tarım Faaliyetlerinde Önemli Bir Yere Sahip”

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Çavuşoğlu: “Kadınlar Tarım Faaliyetlerinde Önemli Bir Yere Sahip”
Çavuşoğlu: “Kadınlar Tarım Faaliyetlerinde Önemli Bir Yere Sahip”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatın her alanında var olan kadınların tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği, kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, 15 Ekim'i Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan etmiştir. 

Dünya Kadın Çiftçiler Günü ülkemizde de kutlanmaktadır.

Hayatın her alanında var olan kadınlar, tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. Kadın çiftçilerimiz de ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir faktördür.

Kadın çiftçilerimiz tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek vermektedir. Ekmeğini topraktan çıkaran, emek ve alın teriyle ülke ekonomisi için katma değer ortaya koyan kadın çiftçilerimiz, bizim baş tacımızdır. Üretici dostu kimlikle her zaman üreticinin yanında olan, üretime destek veren Bakanlığımız, kadın çiftçilerimizin özverili çalışmaları için de katkı koymaya hazırdır.     

Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve sevgiyle toprağı bereketlendiren kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutlarım.”

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