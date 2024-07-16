Çavuşoğlu: Kaliteli bir eğitim için el birliğiyle çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim yılında öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere destek veren üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, üniversitelerin eğitim sistemine verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmak için el birliğiyle çalışıyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, bu süreçte katkı sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ile akademisyenlere teşekkürler etti.

Eğitimdeki iş birliğinin önemine değinen Çavuşoğlu, bu iş birliğinin sürdürülmesinin eğitimdeki başarıyı artıracağına vurgu yaparak, “Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin katkıları sayesinde, öğretmenlerimiz en güncel bilgi ve becerilerle donatılıyor, bu da öğrencilerimize yansıyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlerin mesleki gelişimleri için planlanan hizmet içi eğitim programları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve eğitim kalitemizi yükseltmek adına yeni hizmet içi eğitim programları geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Şanlıdağ

Toplantıda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üniversitesi olarak yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşla iş birliği yaptıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu kurumların başında geldiğini belirtti.

Öğretmen eğitimlerine katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Şanlıdağ, “Çalışmalarımızı her alanda uyum içerisinde yürütüyoruz. Bundan sonrası için de ilişkilerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.

Nadiri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de toplantıda söz alarak, eğitimin kalitesini artırmak adına yapılan bu iş birliklerinin önemine değindi.

“Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açığız. Yeni projeler ve eğitim programları ile eğitimdeki başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullanan Nadiri, üniversitenin hem akademik hem de sosyal alanda yaptığı çalışmaların öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, bu iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Yataran

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde sürdürülebilir başarıyı sağlamak için iş birliğinin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri iş birliği ile öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitim kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Yaratan, üniversite olarak sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de eğitim iş birliklerine önem verdiklerini dile getirerek, küresel eğitim standartlarını yakalamak ve öğretmenlere en güncel pedagojik yaklaşımları kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı sonunda, öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere katkılarından dolayı üniversite rektörlerine teşekkür plaketi takdim ederek, katkılarının devamını diledi.