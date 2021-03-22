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Çavuşoğlu: Kaynak yetersizliği nedeniyle göletlerin bakımı yapılamıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında su politikası ve göletlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu: Kaynak yetersizliği nedeniyle göletlerin bakımı yapılamıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında su politikası ve göletlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Çavuşoğlu, su yönetimi konusunda bazı sıkıntılar olmakla birlikte,su miktarı açısından da ülkenin çok şanslı bir ülke olmadığını söyledi.

 

Yeraltı sularının yıllarca hor kullanıldığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 18 gölet olmasına rağmen su yönetimi olmadığı için su depolamada zaafiyet yaşandığını kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, kaynak yetersizliği nedeniyle göletlerin bakımının yapılamadığını söyledi.

 

Çavuşoğlu, “75 milyon metreküp su Türkiye’den çok pahalı bir yatırımla ülkemize gelirken ve arıza yapma ihtimalleri de ortadayken ülkemizde yağmurlardan akıp giden sular bu miktardan daha çoktur. O yüzden Türkiye’den su geldi diye buradaki yatırımları durdurmamız veya gölet yönetimlerine göz kapamamız doğru bir durum değildir. Ama şu anda kaynak sıkıntısından dolayı göletlerin bakımını yapamamaktayız. Global bir bakış açısıyla bunların tümü gelecek hafta yurt dışına yapacağım ziyaretten sonra suyun geleceğiyle ilgili sizlere daha net bilgiler vereceğim” dedi.

 

Su yönetimi konusunda bir master plana ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, dünyadaki iyi su yönetimi uygulayan ülkelerin standartlarına ulaşma hedefini dile getirdi.

 

Ülkede şu anda yürürlükte olan su protokolü gereği geçiş döneminde olunduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, geçiş döneminin tamamlanmasıyla birlikte merkezi ihaleye çıkılması gerektiğini hatırlattı.

 

Çavuşoğlu, “Bu ihaleyle birlikle bu ülkedeki su yönetimi tamamen özel sektör aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bunun içerisinde yağmur suları, yer altı suları, atık sular, drenajlar tüm suların ihale edilerek yatırımlarının yapılarak bir su yönetiminin oluşturulması bir hedeftir. Uluslararası imzaladığımız su protokolünün nihai hedefi budur” dedi.

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