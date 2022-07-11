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Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir” diyerek, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1889'da yayınlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu başlangıcın Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi ile kendi devletini kurma sürecinde büyük öneme sahip olduğunu belirtti ve “Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir” dedi.

Zorlu şartlara rağmen zaman ve mekan mefhumu gözetmeden, fedakarca çalışarak doğru ve tarafsız habercilik görevini başarıyla gerçekleştirmeye çalışan Kıbrıs Türk basınının, çok sesliliğin ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için büyük fedakarlıkla çalışan basın çalışanlarının daha iyi şartlarda görevlerini sürdürmeleri için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Mesajının sonunda Kıbrıs Türk basınının çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının devamını dileyen Bakan Çavuşoğlu, basın yayın organlarındaki muhabirinden, sayfa editörüne, yazarından, matbaasında çalışan görevlisine kadar tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

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