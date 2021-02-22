Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkı haksız izolasyona maruz kalmaya devam ediyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu’nun yüksek düzeyli bölümünde video konferans yöntemiyle Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu Kıbrıs’ta çözüm için her türlü çabayı göstermelerine rağmen, Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı ambargolara ve haksız izolasyona maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

“Bu baskılara rağmen, Kıbrıslı Türklerin yaşayan bir demokrasi şeklinde işleyen kendi devletleri var.” diye konuşan Çavuşoğlu “Türkiye, herkes için insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için Konsey’le çalışmaya devam edecek.” dedi.