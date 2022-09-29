Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türkü'nü korumak için daha fazla güç ve silah göndereceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız.

"ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var.

"Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız."