Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünün haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız

Bu sözleri ilk kez duyacaksınız! Türkiye'den dünyaya 'Kıbrıs' mesajı: 'Daha fazla güç ve silah göndereceğiz'...

Yunanistan'ın son günlerde artan provokasyonlarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net mesajlar geldi. Herhangi bir olumsuz durumda gerekeni yapacaklarını tüm dünyaya açıkça ileten Çavuşoğlu, " Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, son günlerde Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de artan provokasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" ifadelerini kullandı.