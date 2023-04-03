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Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere gittiği New York'ta, Türkevi'nde bir grup Türk gazeteciyle dış politikadaki gelişmeler konusunda sohbet etti.

Kıbrıs meselesi kapsamında adanın etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin hakça paylaşımı sorununa değinen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.

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