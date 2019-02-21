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Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta sondaja başlıyoruz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlanacağını açıkladı.
Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta sondaja başlıyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, “O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz’de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz.” Diye konuştu.

Katıldığı bir toplantıda konuşan Çavuşoğlu, “Kıbrıs bizim için hem stratejik bir hedeftir, hem milli bir davadır.” dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı şekilde Ege ve Doğu Akdeniz, Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri bizim için stratejik hedeftir, milli konulardır. Hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin haklarını çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında iki gemiyle sondaja başlıyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırmalar yapıyordu. Şimdi bir platformumuz var. Alanya bölgesinde mart ayına kadar sondaj yapıyor. O bittikten sonra Kıbrıs’a gidecek. Yeni platformumuz da bugünlerde geldi geliyor. Karadeniz’e gidecekti, onu da oraya kaydırıyoruz ki o bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz’de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz.”

AB ile ilişkilerde de stratejik davrandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Müzakerelerle ilgili yeni fasıl açılmasa da Gümrük Birliği’nin güncellenmesi iki tarafın da yararınadır. Ticaretimizin artması için vize serbestisi, Schengen ülkelerine vatandaşlarımızın vizesiz seyahat edebilmesi için geri kalan 6 kriteri de tamamlamak, karşılamak ve vatandaşımızın bu anlamda da önüne açmak bizim için de faydalı, esasen Avrupa içinde faydalı.

Göç mutabakatını zorluklara rağmen devam ettirmek her iki tarafın da yararınadır. Bizim de yaptığımız ilişkilerimizde daha pozitif bir ortam yaratarak, gerginlikleri azaltmak, adım atamayacağımız konuları parantez içine almak, çalışabileceğimiz alanlarda ilerlemek. Ama haksızlıklar olduğu zaman, çifte standartlar olduğu zaman da yüzlerine söylemek lazım. Bunu da söylüyoruz.”

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