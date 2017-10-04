Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta yine müzakere yolu ile çözüme gitmemiz lazım

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni açıklama..."Bu belirsizliği öyle ya da böyle ortadan kaldırmamız gerekiyor."

"Yine diplomasi yoluyla yine müzakere yoluyla artık bir çözüme gitmemiz lazım. Bu belirsizliği öyle ya da böyle ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu şu anda gözlemliyoruz, görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Güney'deki seçimler bittikten sonra, o zamana kadar bizim de KKTC ile birlikte tutumumuz, duruşumuz netleşir.

Ama uluslararası camia Crans-Montana ve müzakere sürecinin geldiği bu noktada Türkiye'nin ve KKTC'nin haklılığını teslim ediyor. Bu, raporlara girer mi? O başka bir şey. Ama en azından kendi aralarındaki konuşmalarda ve bizimle olan görüşmelerde bunu söylüyorlar."