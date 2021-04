Çavuşoğlu, KKTC'de (Video)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar arasında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu'nun Ertuğruloğlu'na sarıldığı anlar dikkat çekti.

Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC’deyiz.



In #TRNC to defend together our national cause w/a new vision. pic.twitter.com/GFheYip3Ox