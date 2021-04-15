Çavuşoğlu, KKTC'de (Video)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere KKTC'ye geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar arasında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.
Çavuşoğlu'nun Ertuğruloğlu'na sarıldığı anlar dikkat çekti.
Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC’deyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2021
In #TRNC to defend together our national cause w/a new vision. pic.twitter.com/GFheYip3Ox
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