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Çavuşoğlu, KKTC’den ayrıldı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamladı.
Çavuşoğlu, KKTC’den ayrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamladı.

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konuk Bakan, bugün saat 19.00 sıralarında Türkiye’ye gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.
Cumartesi günü KKTC’ye gelen Konuk Bakan dün de Yenirenköy’de sohbet toplantısına katılmıştı.

Resmi temaslarına bugün başlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının da yer aldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantıda Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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