  • BIST 5.416,04
  • Altın 1157.163
  • Dolar 18.794
  • Euro 20.3437
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Çavuşoğlu: KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olması ada için önemli

»
Çavuşoğlu: KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olması ada için önemli
Çavuşoğlu: KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olması ada için önemli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci olmasının ada için “önemli” olduğunu belirterek, “Teşkilatın Akdeniz’de bağlarını güçlendirmek bakımından da bu çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci olmak isteyen çok ülke var. Bunun da koşullarını kriterlerini belirledik” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısına katılmak üzere geldiği ABD’de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türk-Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Heyetler arasında birçok konuyu görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşını da ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, savaşı durdurmanın sadece Türkiye’nin elinde olmadığını ancak Türkiye’nin başından beri barışa aracılık etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye’nin bir taraftan arabuluculuk çabalarını devam ettirirken diğer taraftan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının sorunsuz işlemesi, taraflar arasında esir takasının devam etmesi, Zaporijya nükleer santrali konusunda herhangi bir risk oluşmaması ve ABD ile Rusya’nın nükleer silah kullanmaması için görüşmeler yapmaya devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“(Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk konusunda) Başlangıçta epeyce mesafe katetmiştik. Hatta tarafların en azından bir ateşkes için yakınlaştığı malumlarınız. Kendileri de açıklamışlardı ama şimdi savaş uzadı, şartlar değişti, daha karmaşık hale geldi. Farklı boyutlar var. Müzakere edilecek çok daha farklı alanlar gelişti maalesef.”

Esed rejimi ile görüşme

Türkiye’nin Suriye’deki Beşar Esed rejimi ile görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye olarak bölgemizde barış istiyoruz. Son zamanlarda Suriye’deki rejimle de siyasi çözümün, daha doğrusu elde edemediğimiz siyasi sürecin canlandırılması ve neticeye ulaşması için bir süreç başlattık Suriyelilerin sadece Türkiye’dekiler değil, evlerine dönmelerini istiyoruz.”

Türk dünyası ile ilişkiler

Türkiye’nin öte yandan Türk dünyası ile de ilişkilerini güçlendirdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Konseyini Türk Devletleri Teşkilatına dönüştürdüklerini ve Semerkand’daki zirve ile de teşkilatın hukuki alt yapısını güçlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, teşkilatın tüm kurumlarını aynı çatı altında topladıklarını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de gözlemci olarak teşkilata katıldığını hatırlattı.

KKTC’nin anayasal adıyla gözlemci olmasının ada için önemli olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, “Teşkilatın Akdeniz’de bağlarını güçlendirmek bakımından da bu çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci olmak isteyen çok ülke var. Bunun da koşullarını kriterlerini belirledik.” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kuzey enerji koridorunun alternatif olarak ortadan kalkması ile birlikte doğu-batı orta koridorun gerek enerji gerekse ulaştırma, lojistik ve ticaret bakımından öneminin arttığını ve Türkiye’nin de bunu değerlendirdiğini kaydetti.

Türkiye’nin Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan ile doğu-batı orta koridor konusunda üçlü ve dörtlü mekanizmanlar kurduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Umarım Ermenistan da bu sürece dahil olur. Yani barış yolunda samimi adımlar atar. Son zamanlarda müzakerelere yönelik maalesef geri adımlar gördük. Bugün (ABD Dışişleri Bakanı) Blinken, (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan’ın samimi olduğunu söyledi ama bunu sözle değil eylemle de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, “Şunu söyleyebilirim, rahatlıkla kardeş, can Azerbaycan adına da söyleyebilirim. Türkiye ve Azerbaycan normalleşme konusunda samimi.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye’nin dünyadaki çatışma ve krizlerin yüzde 60’ının bulunduğu bir bölgede yer aldığını ve sadece kendi bölgesinde değil aynı zamanda Latin Amerika ve Afrika gibi başka bölgelerde de krizlerin çözümüne katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’17 Ocak 2023 Salı 14:32
  • Devlet Bahçeli: Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim17 Ocak 2023 Salı 11:42
  • Nebati’den ekonomi yorumu: Başarı hikayesi yazdık16 Ocak 2023 Pazartesi 13:52
  • Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı16 Ocak 2023 Pazartesi 12:35
  • Oktay, özgürlük mücadelesi lideri Fazıl Küçük'ü andı!15 Ocak 2023 Pazar 18:06
  • İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık14 Ocak 2023 Cumartesi 21:48
  • Miçotakis’in Batı Trakya ziyaretine tepki14 Ocak 2023 Cumartesi 19:34
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı13 Ocak 2023 Cuma 20:56
  • Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti belli oldu13 Ocak 2023 Cuma 20:34
  • İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar13 Ocak 2023 Cuma 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti