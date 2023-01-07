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Çavuşoğlu: KKTC’nin TDT üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurduk

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu: KKTC’nin TDT üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurduk

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin artık sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir aktör olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Dost da düşman da artık şunu çok iyi biliyor, Türkiye artık başkalarının kurduğu masalarda başkalarının kurallarına uyan bir figüran değil” dedi. Çavuşoğlu, Türk dünyasının bütünleşmesi için attıkları adımlara da dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı kurduk” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bugün bölgemizde Türkiye’ye rağmen adım atılmayacağını dost da düşman da biliyor. BM Genel Sekreterliğinden Afrika Dönem Başkanlığına, G-20 Dönem Başkanlığına kadar tüm dünya herkes barışın teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi görüyor. Bir yandan krizlerin çözümü için çabalayıp, diğer taraftan bölge ve dünya barışına katkı yaparken, bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları sizin için, ülkemiz için, milletimiz için değerlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatını güçlendirerek Türk dünyasının yeniden bütünleşmesi için adımlar atıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Doğu Akdeniz’de ve Ege’de hak ve çıkarlarımıza göz dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.

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