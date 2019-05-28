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Çavuşoğlu KTÖS heyetini kabul etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, Genel Sekreter Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş’i kabul etti.
Çavuşoğlu KTÖS heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimi iki adım olarak değerlendirdiklerini, ilkinin günlük sorunların çözülmesi, ikinci adımın eğitim sisteminin iyileştirilmesini içerdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, temennisinin diyaloğu eksiltmeden, birikimlerini birleştirip çocukların en iyi şekilde yetişmesine her türlü katkıyı yapmak olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin motivasyonunu korumak ve geliştirmek gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, yaz dönemini en iyi şekilde değerlendireceklerini, nakillerin yapılacağını, hizmet içi eğitim planları bulunduğunu belirtti.

“Eğitim yılında öğrencilerin ders kayıplarının önüne geçmek olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, kitap, öğretmen, sınıf eksikliği yaşanmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, ortak akılla ülkenin ve çocukların geleceğini şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde var olan sorunların çözümlenmesi, eğitim yılının sorunsuz açılması için yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bunun nasıl başarılabileceğini bakanla görüşeceklerini söyledi.

Nüfus ve ihtiyaçların arttığını dile getiren Elcil, geçtiğimiz yıl kitap basımının ve öğretmen nakillerinin geciktiğini, okulların altyapı ve disiplin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Geçmiş hükümet döneminde acil çözüm bekleyen sorunların çözülemediğini söyleyen Elcil, “Hepimizin beklentisi daha iyi ve sorunsuz eğitim. Sendika olarak her türlü katkıyı koymaya hazırız” dedi.

Elcil, Bakan Çavuşoğlu’na eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili önerilerini içeren bir yazı sundu.

KTÖS’ÜN ÖNERİLERİ

KTÖS’ün eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili kısa vadeli önerileri arasında; Özel Eğitim Yasası’nın çıkarılması, Öğretmen Atama ve Yükselme Tüzüğü’nün geliştirilmesi, kolej giriş sınav yönteminin değiştirilmesi, eksik kadroların tamamlanması, kantin ve gıda denetimleri ile ilgili yasal mevzuat oluşturulması bulunuyor.

Uzun vadeli öneriler arasında ise V. Eğitim Şurası kararlarının uygulanması, Öğretmenler Yasası ve ilgili yasaların çağdaş hale getirilmesi, okul öncesinin yaygınlaştırılması, İlahiyat Koleji’nin laik ve bilimsel yapıya kavuşturulması, eğitimde sürenin tartışılması, ilkokul ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının artırılması, eğitim politikasının, ortamlarının, okulların, ders kitabı ve eğitim programlarının evrensel ilkelere göre yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

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