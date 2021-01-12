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Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anma mesajı yayınladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anma mesajı yayınladı.
Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anma mesajı yayınladı

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına adamış, önderliği ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki yerini almıştır.

Bu büyük devlet adamı, Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olması için ön saflarda mücadele vermiş, halkının egemenliği ve güvenliği için pek çok platformda Kıbrıslı Türkünün sesini dünyaya duyurmayı başarmıştır.

Merhum Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki eşit siyasi hakkı ve kurucu iradesiyle oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkına armağan ederek, mücadeleyi taçlandırmıştır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 9. yılında rahmet, minnet ve şükranla anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.

 

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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