  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

» »
Rus mevkidaşı Lavrov’la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib’deki saldırganlığın durması gerektiğini vurguladıklarını" söyledi. Türkiye’den bir heyet Pazartesi günü Moskova’ya gidiyor.
Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı’na Suriye’nin İdlib bölgesinde bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, Lavrov’la görüşmesine ilişkin, "Artık İdlib’te bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik" diye konuştu.

Pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin Moskova’ya gideceğini anımsatan Çavuşoğlu şöyle konuştu.

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı da zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı" dedi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çünkü rejim sadece masum insanları değil, bizim gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor; bizim buna müsamaha göstermemiz tabii ki mümkün değil."

Lavrov: Her konuda mutabakat sağlamamız mümkün değil

Cumartesi günü Münih'te konuşan Lavrov ise Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirmişti. Lavrov, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Bu, her konuda aynı fikirde olacağımız anlamına gelmez. İki ülke arasında her konuda tamamen mutabakat sağlamak mümkün değil" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'de tansiyon, Türk askerlerini taşıyan takviye konvoya rejim güçleri tarafından saldırılmasının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye devlet televizyonu: Şam hava sahasına giren düşman hedefler vuruldu14 Şubat 2020 Cuma 10:13
  • Akar’dan İdlib açıklaması: İlave birlikler gönderiyoruz, radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak13 Şubat 2020 Perşembe 16:43
  • Peskov: İdlib'de çatışma yaşanmıyor, terörle mücadele ediliyor13 Şubat 2020 Perşembe 14:45
  • SON DAKİKA HABERİ: ABD askerleri, Esad'a bağlı birliklerle çatıştı: 1 ölü12 Şubat 2020 Çarşamba 22:20
  • İdlib’e doğru ilerleyen Türk askeri konvoyu görüntülendi12 Şubat 2020 Çarşamba 22:18
  • Rus Dışişleri: Moskova ve Şam, Suriye'de sivilleri vurmuyo12 Şubat 2020 Çarşamba 13:09
  • Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız12 Şubat 2020 Çarşamba 12:19
  • Rusya ve Suriye'den İdlib'le ilgili ortak açıklama12 Şubat 2020 Çarşamba 10:21
  • Son dakika | MSB'den flaş İdlib açıklaması: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi11 Şubat 2020 Salı 19:51
  • İdlib: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Esad rejiminin ve Rusya'nın saldırıları durmalı, Türkiye'nin yanındayız' dedi11 Şubat 2020 Salı 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti