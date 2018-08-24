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Çavuşoğlu, Lavrov'la kameralar karşısına geçti: Bu dostluk, birilerini kıskandırmıyor değil

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olacağını belirterek "Bu yakın iş birliği ve dostluk birilerini kıskandır
Çavuşoğlu, Lavrov'la kameralar karşısına geçti: Bu dostluk, birilerini kıskandırmıyor değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olacağını belirterek "Bu yakın iş birliği ve dostluk birilerini kıskandırmıyor değil" ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile Suriye'de yaşanan çatışmalı ortama ilişkin olarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Suriye'de ateşkes için çalışmalıyız" diyen Çavuşoğlu, "Hepimizin endişelerinin nasıl karşılanabileceğine dair görüşmeler sürüyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de anayasa komisyonunun oluşturulması önemli" görüşünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile düzenlediği ortak basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir kere daha Moskova'da bulunmaktan ve değerli dostum Sergey Lavrov ve heyetleriyle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyorlar. Bu yakın iş birliği ve dostluk bazı kişileri de kıskandırmıyor da değil. İlişkilerimiz, birilerini kıskandırıyor olabilir. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır.

 

"Lavrov'un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar ilişkilerimiz gelişiyor. Önümüzdeki süreç için de somut projeler ortaya koyuyoruz. Halklar arasındaki temaslar ve kültürel ilişkiler önemli. Ticaretimizin artması da ilişkilerimizin geldiği noktanın bir göstergesi. Bu sene 6 milyon civarında Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağız.

"Önümüzdeki süreçte siyasi alanda temaslarımızı sürdüreceğiz. Bugün Suriye'yi konuştuk. Bir taraftan Astana'yı devam ettirmek için diğer taraftan siyasi süreç için birlikte çalışmamız ve çabalarımızı arttırmamız lazım. Bir an önce anayasa komisyonunun çalışmalara başlaması Suriye'nin geleceği için önemlidir. Soçi formatındaki üçlü liderler zirvesi önümüzdeki günlerde İran'da gerçekleşecek.

 

"İdlib bölgesinin çatışmasızlık alanı olarak korunması, Suriye için, terörle mücadele için ve insani bakımdan çok önemlidir. Bu konuda askerlerimiz ve istihbaratımız bir arada nasıl çalışabiliriz bunları görüşmeye devam ediyorlar. Bizim işbirliğimiz Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadadır."

'İDLİB'DE ASKERİ ÇÖZÜM, SURİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN FELAKET OLUR'

 

İdlib'de bazı radikal grupların sivil halkı rahatsız ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Teröristlerle diğer insanları ayırt etmemiz lazım. Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Burada askeri bir çözüm felaket olur. Suriye'nin geleceği açısından felaket olur" açıklamasında bulundu.

"Biz İdlib konusunu Rus dostlarımızla her düzeyde konuşuyoruz" diyen Çavuşoğlu,şöyle devam etti:

"Askerlerimiz, savunma bakanlarımız istihbaratlarımız konuşuyor. Burada önemli olan Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması. Radikal grupların Türkiye'ye de Rusya'ya da tehdit oluşturmaması gerekiyor. Ancak bu grupları yok etmek için İdlib'e saldırmak, yüz binlerce insanın ölmesi, milyonlarca insanın evini terk etmesi demektir. Bu felakat olur, dram olur. O yüzden İdlib'e saldırmak yerine birlikte nasıl çözebiliriz konusu üzerine çalışmalıyız."

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