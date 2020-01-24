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Çavuşoğlu Londra temaslarını sürdürüyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını sürdürüyor.
Çavuşoğlu Londra temaslarını sürdürüyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Çavuşoğlu bugün Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edecek, ardından İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ve Türk Okulları yöneticileri ile görüşme gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu bugün ayrıca Southgate Atatürk Okulu ve Duke’s Aldridge Academy’i ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, dün Londra’da Eğitim ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etmiş, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile toplantıda bir araya gelmiş ve Londra Türk Okullarında görevli öğretmenler, öğrenci dernekleri ve İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Çarşamba akşamı Londra’ya giden Çavuşoğlu’na temaslarında, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik ediyor. Çavuşoğlu ve heyeti pazar günü yurda dönecek.

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