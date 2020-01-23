Çavuşoğlu, Londra’da temaslarda bulunuyor

Eğitim ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Çavuşoğlu, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile toplantıda bir araya gelecek.

Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde ayrıca Londra Türk Okullarında görevli öğretmenler ve İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve öğrenci dernekleri ile biraraya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu’nun bugün ayrıca basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Londra’daki temaslarına yarın ve Cumartesi günü de devam edecek olan Bakan Çavuşoğlu Pazar günü yurda dönecek.