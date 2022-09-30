Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına (GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada’da, biz de gereğini yapacağız” dedi.
Yunanistan ile yaşanan krize de değinen Çavuşoğlu, “Yunanistan’a verilen zırhlı araçların bazılarını, silahsızlaştırılmış adalara getirdiklerini tespit ettik” dedi.
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