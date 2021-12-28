Çavuşoğlu: Maraş açılımıyla ezberleri bozduk

2021 Dış politikasini değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yöntemi ile yaşanan gerileme dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonunu dünyanın gündemine koyduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021’e ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yöntemi ile yaşanan gerileme değindi.

Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meşru hak ve çıkarlarını kararlı şekilde koruduk. 2021’de Yunanistan ve Rum Yönetimi, 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini diplomatik girişimlerimiz ve gerektiğinde sahadaki mevcudiyetimizle engelledik. Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonunu dünyanın gündemine soktuk. Maraş açılımıyla da ezberleri bozduk. Cenevre’deki gayri resmi görüşmelerde KKTC ile haklı politikamızı kayda geçirdik. Yunanistan ile ilişkilerde ülkemize hasım adımlara müsamaha göstermedik.”

Ege’de adaların silahsızlandırılmış statüsün ihlali dahil önemli konularda hem diplomasi hem saha boyutuyla boşluk bırakmadıklarına da vurgu yapan Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı’nın son dönemde Ege’de tansiyonu yapay şekilde yükseltme teşebbüsleri barış ve istikrar için sakıncalıdır ve son derece tehlikelidir. Bu konulardaki tutumuz bellidir. Kararlılığımız da tamdır. ” dedi.