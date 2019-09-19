Çavuşoğlu mevkidaşı Ziya Selçuk ile bir araya geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bir araya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşme öncesi konuşan Bakan Çavuşoğlu, daha önce Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette eğitimin geliştirilmesi ve daha iyi nesiller yetiştirmek için çalışmalar yapıldığını iddia etti.

Nesilleri yetiştirip geleceğe taşımak için takım ruhu ile çalışıldığını öne süren Çavuşoğlu, “Kendi paydaşlarımız ile birlikte kendi ülkemize dünya insanına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

KKTC’de zorluklar yaşandığı zaman Türkiye’nin her zaman el uzattığını öne süren Çavuşoğlu, işbirliğinin en yüksek seviyede kalacağını ifade etti.

Ülkede öğrenci sayısının her yıl arttığını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmen sayısında sıkıntı olduğunu ancak bundan şikâyet edilmediğini, görevlerin en iyi şekilde yapıldığını iddia etti.

Çavuşoğlu, TC ile işbirliğini geliştirerek tek millet, iki devlet temelinde sürdürülen çalışmaları en yüksek seviyeye getirme noktasında gayret edildiğini söyledi.