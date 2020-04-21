Çavuşoğlu, “Mezun olacak öğrencilerin mezuniyeti elbette olacak.Çalışmalar yapıyor”

“Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemli Meclis Genel Kurulu toplantısı sürüyor.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, olağanüstü süreçten geçildiğini belirterek hükümetten yarın yeni bir sayfa açmasını talep ettiklerini söyledi.

Dertlerinin memleketi şu anda kimin yönettiği olmadığını kaydeden Akansoy, bu zorlu süreçte hükümete yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Tüm bakanların önerileri dikkate almasını isteyen Asım Akansoy, ortak aklı ve ortak duyarlılığı yaratmak gerektiğini vurguladı.

Akansoy, eksikliklerin farkında olduklarını belirterek, “Yapılabilecek işler var, bir de kurumsal yapıdan dolayı zorlandığınız işler var. Merkezileştirilmiş bir yönetim anlayışıyla hareket etmeniz lazım” dedi.

Koronavirüsle ilgili verilerin açıklanması sürecini eleştiren Asım Akansoy, daha kurumsal hareket edilmesini istedi. Karar aşamasında ülkenin siyasi partilerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Akansoy, doğru, katılımcı, şeffaf bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık ve ekonomide bir planlama gerektiğine işaret eden CTP Milletvekili Asım Akansoy, 5 Mart’ta açıklanan hastane projesiyle ilgili sorular yöneltti. Ülkede 10 bin mikro ve küçük işletme bulunduğu verisine işaret eden Akansoy, bunun 160 bin çalışan anlamına geldiğini, bu işletmelerin 13 Mart’tan beri kapalı olduğunu kaydederek bundan sonraki planlamada 1500 TL’lik maaş desteğinin değerlendirilmesi gerektiğini çünkü bu rakamın sürdürülebilir olmadığını anlattı.

Akansoy, Karpaz bölgesindeki şirketlerin çok büyük sorunları olduğunu belirterek bunlara ilgi gösterilmesini istedi.

Yaşanan süreçte, güçlü bir kamu sağlık sistemine ihtiyacın görüldüğünü, süratle mesleki eğitim planlaması yapılması gerektiğini, tarımın da çok büyük önem taşıdığını kaydeden Asım Akansoy, hükümetin bundan sonraki süreci daha koordineli ve katılımcı anlayışla ülke sorunlarına çare üretmesini istedi.

YASEMİN ÖZTÜRK

UBP İskele milletvekili Yasemin Öztürk, muhalefet vekillerini uzun konuşmalar yapmakla eleştirdi.

“Bugün ciddi bir korona salgını var, halktan dışarıya çıkmasını istemiyoruz ama biz saatlerdir 50 milletvekili toplandık, burada konuşuyoruz” diyen Öztürk, “Hükümetin hiç mi iyi bir icraatı yok da burada dile getirmediniz” sorusunu yöneltti.

Güney Kıbrıs’ta 12 can kaybı yaşandığını, bunun KKTC’deki kayıptan kat kat fazla olduğunu kaydeden Öztürk, ülkede kara, deniz, ve hava sınırlarının ve okulların erken kapatılmasının atılan olumlu adımlar olduğunu, takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’tan alınan ilaçlarla ilgili de değerlendirme yapan Yasemin Öztürk, “benim Güney Kıbrıs’la ilgili sorunum yok, eksiğimiz varsa gerekirse yine alırız. Ama eğer eksikliğimiz varsa neden Türkiye’den istemedik. Cumhurbaşkanı Akıncı telefoniyen Türkiye’den de isteyebilirdi ama yapmadı” şeklinde konuştu.

Öztürk, “Biz aciz bir devlet değiliz, güçlü bir devletiz. Onlar bizden iyi bir durumda değil ki biz onlardan ilaç istiyoruz” ifadesini kullandı.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşanan süreçte, alınan karalarda katkı koymak İsteyen herkesin görüşlerinden yararlandıklarını söyleyerek konuşmasına başladı.

10 Mart’tan beri okulların kapatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, koronavirüsün yatay seyretmesi, fazla kayıp olmamasında bu kararın etkili olduğunu vurguladı.

“İlk, orta, lise ve yüksek öğretim hesaba katıldığında öğrenci ve öğretmenler hesaba neredeyse 200 bin kişinin hareketini dondurduk” diyen Çavuşoğlu, “o vesileyle bugün bu noktadayız. Salgının minimize edilmesinde bu karar etkili olmuştur” şeklinde konuştu.

Salgının belli bir noktada kontrol altına alınmasının ardından eğitim kaybının, mezuniyetlerin konuşulmaya başlandığını belirten Çavuşoğlu, “Mezun olacak öğrenciler mezun olabilecek mi diye merak edenler var. Elbette olacak. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin bakanlığımız paydaşlarla çalışmalar yapıyor” ifadesini kullandı.

Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, okullarda eğitime başlamak ve sınavları yapmakla ilgili bilim kuruluna yazı yazdıklarını ve bu hafta yanıt beklediklerini de açıkladı.

“Bizim için birinci mesele öğrencilerin eğitim kayıplarını gidermektir” diyen Çavuşoğlu, uzaktan eğitime günde 43 bin ila 20 bin ziyaret olduğunu kaydetti.

Sağlık, polis ve sivil savunma çalışanlarına teşekkür eden Çavuşoğlu, bu süreçte çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimize de teşekkürü borç bildiğini belirtti.

“Şu anda yüzlerce ders, binlerce video çekiliyor, sabaha kadar yüklemeler yapılıyor” diyen Çavuşoğlu, çok kısıtlı olanaklarla uzaktan eğitim sürecinin yürütüldüğünü, ancak büyük tecrübe kazanıldığını ve bu tecrübeyi geliştirip, standartlaştırıp ülke eğitim sistemine kazandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki üniversitelerle, YÖK’le ve Türkiye’deki muhataplarıyla yoğun temas içinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “endişelerimizi, tereddütlerimizi, planlarımızı sürekli konuşuyoruz. Rektörleri de sürekli bilgilendiriyorum” dedi.

Öğrencilere yardım konusuna da değinen Çavuşoğlu, “2200 öğrenciden yardım talebi geldi. 1800 öğrenciye destek olabildik gıda paketi anlamında. 400’üne henüz yardımcı olamadık” ifadesini kullandık. Okullara dağıtılan sütler vardı. Okullardan topladık, üniversite öğrencilerine, belediyelere, karantinada kalanlara dağıttık. Destek hattı kurduk. Yüzlerce telefon geliyor her gün. Tümüne yanıt veriliyor. Endişeniz olmasın.” Şeklinde konuştu.

“Okulların açılmasıyla ilgili tartışmaları hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz doğal olarak açılmasına taraftarıyız. Ama önceliğimiz sağlıktır. Tarihi söylemesi gereken bilim kuruludur. Ben bu riski alamam. Okullar onların vereceği takvime göre açılabilir. Belirlenecek olan takvime göre tüm senaryolar üzerinde çalışılmaktadır. Önceliğimiz mezun olması gerekenler. Mezun olacaklarla ilgili olarak, gerekirse her sınıfı üçe bölerek bunlara bir proje yapacağız”

Çavuşoğlu, giriş sınavlarıyla ilgili de endişe duyulmaması gerektiğini, ilan edilecek tarihle sınav günü arasında minimum 30 gün olacağını, öğrencilerin çalışmak için en az 30 gün zamana sahip olacaklarını vurguladı.