  • BIST 1.439,860
  • Altın 489,24
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Çavuşoğlu, Mısır Silajı Hasadını Yerinde İnceleyerek, Bilgi Aldı

» »
Çavuşoğlu, Mısır Silajı Hasadını Yerinde İnceleyerek, Bilgi Aldı
Çavuşoğlu, Mısır Silajı Hasadını Yerinde İnceleyerek, Bilgi Aldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede ekonomik açıdan verimi artıracak, üretim maliyetini düşürecek alanlara ve teknolojilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, pandemiden kaynaklanan ve iklim şartlarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve üretimin devamı için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

tarim-dogal-kaynaklar-bayir-(3).jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem olarak önemli yer teşkil eden mısır silajı üretimi yapan Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret ederek, mısır silajı hasadını inceledi ve bilgi aldı.
Silaj teknolojisinin ekonomik olarak gelir getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözkonusu teknolojinin ülkede gelişmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mısır silajının hayvan beslenmesinde kaba yem olarak önemli yeri olduğuna işaret ederek, “Kaba yemler, beslenmenin olmazsa olmazıdır” diyen Çavuşoğlu, kaba yemlerin ekonomik olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve verimi artırdığını kaydetti.

tarim-dogal-kaynaklar-bayir-(6).jpg
Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki silaj üretimini artırmayı hedeflediklerini anlatarak, bu durumun ülke üretiminin ve üreticilerinin geleceğine büyük katkı yapacağını ifade etti.
Çavuşoğlu, yem bitkileri yetiştiriciliğinde çeşitliliğin artırılarak devam etmesi gerektiğini, bu konuda Bakanlık tarafından teşvik verildiğini ve bu teşviklerin süreceğini aktardı.
Üreticinin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, üretimde yeni teknolojilere ve ekonomik açıdan verimliği artıracak olan alanlara desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jet krizi ile ilgili polis bazı kişilere ‘dava’ okudu..19 Ağustos 2021 Perşembe 16:26
  • Cumhurbaşkanlığı, Hollandalı Milletvekiline Tepki Gösteren Rum Yönetimi’ni Kınadı19 Ağustos 2021 Perşembe 16:05
  • Moldova Uyruklu Kadın Müslüman Oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 15:43
  • PGM Sürücüleri Uyardı19 Ağustos 2021 Perşembe 15:42
  • Ataoğlu: Rum ve Yunan Siyasi Yetkililerini De Ağırlamaktan Memnuniyet Duyarız19 Ağustos 2021 Perşembe 15:31
  • Pazartesi Lefkoşa'da eylem var!19 Ağustos 2021 Perşembe 15:15
  • CTP Vekili Doğuş Derya: PGM'de ŞİDDETE MÜDAHALE BİRIMI'nin içini boşaltılıyor, sürgün ediliyorlar!19 Ağustos 2021 Perşembe 14:56
  • Halkın Partisi Kıb-Tek Konusunda Hukuki Süreç Başlattı19 Ağustos 2021 Perşembe 14:49
  • Özyiğit: KIB-TEK'de yakıt için numune neden verilmiyor?19 Ağustos 2021 Perşembe 14:31
  • Yeniden Kamu Arazisi Olan Yerde “Piknik” Düzenleniyor19 Ağustos 2021 Perşembe 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti