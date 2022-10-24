Çavuşoğlu: Mücadele Çocukların Eğitim Hakkı Üzerinden Olmamalı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet meclisi önünde eylem yapan hademelerin sorunlarına iliskin açıklama yaptı.

Genel Kurul kürsüsünden konuya ilişkin eleştirileri yanıtlayan Çavuşoğlu, herkesin daha iyi bir yaşam ve daha iyi özlük hakları hak ettiğini ancak taşeron alma sorununu kendilerinin yaratmadığını söyledi.

Ülkede taşeron hizmet alımının 2007 yılından bu yana devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığına en son 2014 ylılında 91 hademe alındığını belirtti.

Hademelerin hakları için büyük bir mücadele içinde olduğunu ancak bunun çocukların hakları üzerinden yapılmasının doğru olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Kendi kişisel hak ve mücadelelerine devam etsinler ancak çocukların eğitim haklarını ellerinden alarak kendi haklarına ulaşmaya çalışmaları doğru değildir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili taşeron şirketle imzaladığı sözleşmede hiçbir usulsüzlük veya şaibe olmadığını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “bu hak kavgası değil sendikanın prestij kavgasıdır” dedi.