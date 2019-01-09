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Çavuşoğlu: “Müzakere başlaması mümkün görünmüyor”

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Kıbrıs Sorunu ile ilgili T.C. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu konuştu...
Çavuşoğlu: “Müzakere başlaması mümkün görünmüyor”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz.

Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.” dedi. İdlib mutabakatını değerlendiren Çavuşoğlu, “Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu

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