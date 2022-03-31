  • BIST 2.230,28
  • Altın 910.245
  • Dolar 14.6656
  • Euro 16.285
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Çavuşoğlu: Müzakerelerde mutabık kalınan konular sahada uygulanmıyor

» »
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna’nın bu hafta İstanbul’da yapılan müzakerelerde mutabık kaldıkları konuların sahada tam olarak uygulanmadığını söyledi.
Çavuşoğlu: Müzakerelerde mutabık kalınan konular sahada uygulanmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya ile Ukrayna’nın bu hafta İstanbul’da yapılan müzakerelerde mutabık kaldıkları konuların sahada tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir veya iki hafta içinde Türkiye’de bir araya getirmek için çalıştıklarını da ifade etti. Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen müzakerelere katılan Rus oligark Roman Abramoviç'in başından bu yana savaşın sonlandırılması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna arasında garantörlük konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna’nın işgali öncesinde Kiev’e gönderdiği iki askeri nakliye uçağının, Ukrayna hava sahasının tekrar uçuşlara açılmasının ardından ülkeden ayrılacağını söyledi.

“Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor” diye konuşan Çavuşoğlu, savunma alanında NATO içinde de, AB içinde de Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırma yönündeki anlayışın ağır basmaya başladığını ifade etti.

Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmesi konusunda da önemli adımların olduğunu bildiren Çavuşoğlu, *Enerji bakanımız ile İsrail ve Filistin’e Mayıs ortasında ziyaretimiz söz konusu. Büyükelçilerin karşılıklı atanmasını İsrailli mevkidaşımızla Mayıs’taki ziyarette görüşeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna savaşı: İngiliz The Guardian gazetesinden kapsamlı Türkiye analizi31 Mart 2022 Perşembe 10:37
  • İsviçre Covid-19 Yasaklarını Tamamen Kaldırıyor30 Mart 2022 Çarşamba 17:09
  • Ukrayna: Çernobil’de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin30 Mart 2022 Çarşamba 14:35
  • Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok30 Mart 2022 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi30 Mart 2022 Çarşamba 12:22
  • Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • BM, Ukrayna’daki Ölü ve Yaralı Sayısını Açıkladı29 Mart 2022 Salı 23:37
  • Belçika, 21 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etti29 Mart 2022 Salı 22:49
  • Hollanda, Casusluk İddiasıyla Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti29 Mart 2022 Salı 21:27
  • Polonya, Ruslara Ait Mal Varlıklarını Dondurdu29 Mart 2022 Salı 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti