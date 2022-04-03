Çavuşoğlu: Öğrencilere yeni asgari ücrete göre burs verilecek

Nazım Çavuşoğlu: Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele binasının yapımı tamamlandı ve Gazimağusa binaları bitmek üzere, 2022 Eylül ayı ile birlikte eğitime başlamasını planlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yeşilyurt’ta Özel Eğitim Merkezi’nin temelleri atıldığını, Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele binasının yapımının tamamlandığını, Gazimağusa binalarının ise bitmek üzerine olduğunu, bu okulların yeni eğitim öğretim yılında hizmete konulacağını açıkladı.

İhtiyaçlı olan bölgelere yeni okulların yapılması için gerekli adımları atmakta kararlı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim’de ise Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Lefkoşa’da Esin Leman Lisesi ve Gazimağusa’da Metin Derinel Lisesi’nin yapımına devam edildiğini, bu okulların tamamlanmasıyla ortaokul ve liselerde yaşanan yoğunluğun ciddi anlamda azalacağını belirtti.

Meslek liselerine artan ilginin mevcut okulları yetersiz kıldığına da vurgu yapan Çavuşoğlu, Metehan bölgesinde 700 kişilik Lefkoşa Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi projesinin çalışmaları tamamlandığını, yapım projesini üstlenen firma gerekli yerlere vize başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Artan çağ nüfusu nedeniyle bazı bölgelerde yeni okul ihtiyacının hissedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öncelikle atacağımız adımlarla bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ancak yeni yapılan okullarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın da yapısını iyileştirmek gerekiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak, bakanlığının mevcut plan ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, okulların yaşadığı tadilat işlemleri, kamera ve teknolojik altyapı gibi sıkıntılar hakkında bilgi vererek, sıkıntıları çözmek adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, “Bir önceki bakanlık dönemimde bu sıkıntıların giderilmesi için ivedilikle adımlar attık. Sağ olsun bir önceki bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu da bu projelere sahip çıkarak devamını getirmiştir. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak gelinen noktada halen bu sıkıntıların tümünü gidermiş değiliz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, okullara temizlik hizmeti sunan firmayla yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik de 23 Mart itibarıyla yeniden ihaleye çıkıldığını kaydetti.

“PANDEMİ DÖNEMİ BİZLERE GÖSTERDİ Kİ HİBRİT EĞİTİM MODELİ ARTIK KAÇINILMAZDIR “

Pandemi döneminin, hibrit eğitim modelinin artık kaçınılmaz olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu dönemdeki bir diğer hedeflerinin de teknolojik alt yapının ve internet alt yapısının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

“Ancak yine bu dönem bize açıkça göstermiştir ki hiçbir model yüz yüze eğitimin, yani esas öğesi öğretmen olan eğitimin yerini tutmamaktadır. Dolayısı ile dijitalleşme yalnız ve ancak eğitime destek unsuru olarak sistem içine entegre edilmelidir” diyen Çavuşoğlu, bu kapsamda bir proje yürüttükleri ve okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde önemli miktarda dijital içerik ürettiklerini dile getirdi.

Üretilen dijital içeriklerin 2022-23 öğretim yılında öğretmenlerin sınıf ortamında veya sınıf dışında kullanabileceğini açıklayan Çavuşoğlu, projenin ikinci aşaması olarak ortaöğretime yönelik dijital materyal üretimine de 2022-23 öğretim yılında başlanacağını söyledi.

“Z KUŞAĞINA BİLGİYİ AKTARMAKTAN ÇOK, DOĞRU BİLGİYE ULAŞMA VE BİLGİYİ DOĞRU ANALİZ ETME BECERİSİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİDİR”

Şu an eğitime devam eden kuşağın (2000 sonrası doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak), dijital anlamda yerli olan, yani dijital kanalları önceki kuşaklara göre çok daha etkili kullanan bir kuşak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu kuşağa bilgi aktarmaktan çok, doğru bilgiye ulaşma ve bilgiyi doğru analiz etme becerisini kazandırmanın önemli olduğunu söyledi.

“Programlara yeni ders eklemekten ziyade var olan ve performansı ölçülmüş programların bu yönde geliştirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, çağın gereklerine uygun olarak düzenlemelere gidileceğini belirtti.

“TAM GÜN EĞİTİM İÇİN OLUŞACAK İHİYAÇLARIN TAMAMLANMASINI TAKİPLE 2023-2024 ÖĞRETİM YILINDA PİLOT UYGULAMAYA GEÇİLMESİ PLANLANMAKTADIR”

Hükümet programında yer alan tam gün eğitime geçiş süreci hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, “tam gün eğitim” projeksiyonu çerçevesinde çeşitli verilerin toplanıp, sağlıklı bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğinin altını çizerek, sürecin çok boyutlu olduğunu, öğretim programları, okul altyapıları, ders programları, taşımacılık ve öğretmen ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde çalışılarak, ilgili taraflarla istişare edilmesi hedeflendiği kaydetti.